Pioggia e vento gelido allerta arancione per il maltempo | scuole chiuse in tre Comuni

Una nuova ondata di maltempo interessa il Salento, con pioggia e vento gelido che stanno colpendo diverse zone. La Regione Puglia e il Centro funzionale decentrato della protezione civile hanno emesso un’allerta di livello arancione per precipitazioni diffuse e localmente intense. In alcuni Comuni sono state decise la chiusura delle scuole a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il bollettino della protezione civile indica il pericolo dettato dal peggioramento delle condizioni meteo per l’intera giornata del 1 aprile. A Lecce e Nardò chiusi parchi e cimitero. A Copertino, Gallipoli e Casarano anche gli istituti scolastici I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Significativi anche gli innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con possibili fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone rurali. Si raccomanda ovviamente la massima attenzione. L’allerta meteo è prevista dalla mezzanotte del 1 aprile e per le successive 24 ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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