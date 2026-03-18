Un nuovo fronte di maltempo interessa l’Italia, portando venti forti e temporali che hanno portato alla chiusura di scuole in diversi Comuni. La perturbazione sta attraversando diverse regioni, coinvolgendo aree dove si sono registrati disagi e condizioni di allerta meteo. Le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

L’Italia fa i conti con una nuova fase di maltempo, con una lunga coda invernale che continua a colpire la Penisola. Nella giornata di oggi, 18 marzo, pioggia, neve e forti venti stanno interessando gran parte del territorio, mentre la Protezione Civile ha diramato diverse allerte meteo. La situazione più critica resta in Calabria, dove l’emergenza non si è ancora conclusa dopo giorni di precipitazioni intense. Il territorio è sotto pressione, complice la saturazione dei terreni che aumenta il rischio di frane ed esondazioni. Nelle ultime ore si sono registrati accumuli eccezionali: a San Sostene Alaco sono caduti fino a 230 millimetri di pioggia in 24 ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allerta meteo per vento e temporali, scuole chiuse in Italia: ecco in quali Comuni

Articoli correlati

Allerta meteo arancione a Roma e nel Lazio oggi e domani: temporali e vento. Scuole chiuse, ecco dovePioggia, temporale e vento forte a Roma e nel Lazio fra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, oggi e domani, tanto che alcuni Comuni hanno deciso di...

Meteo Roma, temporali e allerta vento fino a domani: scuole chiuse a Frosinone. Ma dal weekend cambia tuttoUn'area di bassa pressione sta attualmente interessando il Lazio, portando condizioni di instabilità meteo con piogge e temporali diffusi anche a...

ALLERTA METEO, il Mega-Ciclone Harry fa paura: scuole chiuse e barriere sulle spiagge, è allarme!!!

Una raccolta di contenuti su Allerta meteo

Temi più discussi: Allerta meteo per vento / Notizie / Novità / Homepage; Avviso meteo: allerta per vento forte per mercoledì 18 marzo; Meteo a Roma, allerta gialla per vento e mareggiate; Protezione civile, allerta meteo gialla per vento dalla mezzanotte di lunedì 16 marzo, alla mezzanotte di martedì 17.

Allerta meteo, vento forte. Rinviate le FogheracceGli appuntamenti legati alla tradizione di San Giuseppe previsti per oggi, vengono posticipati a sabato, a causa delle condizioni atmosferiche avverse. ilrestodelcarlino.it

Meteo, il ritorno della neve a marzo in Toscana. Dove cadranno i fiocchi bianchi. E c’è un’allerta ventoBattuta d’arresto all’aria di primavera anticipata che si respirava in queste giornate di metà marzo. Calo delle temperature previsto per la giornata di mercoledì 18 marzo ... lanazione.it

Allerta Meteo: nuovo peggioramento con forti piogge e grandine, la mappa delle zone più colpite - facebook.com facebook

#ALLERTA #METEO #LAZIO dal mattino di domani #18marzo e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di #neve shorturl.at/W59o3 @WazeLazio #viabiliLAZ x.com