Successo oltre le aspettative per la Valchiavenna Gravel Escape
L'edizione 2026 della Valchiavenna Gravel Escape si è conclusa con numeri record, confermando il crescente interesse per questa manifestazione. La gara ha attirato numerosi partecipanti, contribuendo a rafforzare la reputazione della valle come meta di riferimento per il cicloturismo e le attività sportive all'aperto. L'evento ha coinvolto appassionati provenienti da diverse parti del paese, portando l'attenzione sulla proposta turistica e sportiva della zona.
Si chiude con numeri da record l'edizione 2026 della Valchiavenna Gravel Escape, manifestazione che ha contribuito a rendere la valle un punto di riferimento nazionale per il cicloturismo e lo sport outdoor. Due giorni di eventi, emozioni e partecipazione che hanno superato ogni aspettativa.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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