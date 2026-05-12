Successo oltre le aspettative per la Valchiavenna Gravel Escape

L'edizione 2026 della Valchiavenna Gravel Escape si è conclusa con numeri record, confermando il crescente interesse per questa manifestazione. La gara ha attirato numerosi partecipanti, contribuendo a rafforzare la reputazione della valle come meta di riferimento per il cicloturismo e le attività sportive all'aperto. L'evento ha coinvolto appassionati provenienti da diverse parti del paese, portando l'attenzione sulla proposta turistica e sportiva della zona.

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