Sono aperte le iscrizioni per la Valchiavenna Gravel Escape 2026, prevista per il 9 e il 10 maggio. La manifestazione si svolgerà in Valchiavenna e coinvolgerà ciclisti su due ruote che parteciperanno alle gare programmate in quei giorni. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati che vogliono cimentarsi su percorsi dedicati agli appassionati di gravel e mountain bike.

Sono aperte le iscrizioni per la Valchiavenna Gravel Escape 2026, in programma il 9 e il 10 maggio prossimi. Nata come evento di nicchia, la manifestazione dedicata alle due ruote ha registrato una crescita straordinaria: dalle 250 partecipazioni dell’edizione 2024 alle 550 dell’edizione più recente, con un incremento superiore al 100%. Un successo che conferma la forza attrattiva della Valchiavenna e la qualità di un format capace di unire sport, natura, cultura e territorio. Il programma prevede il via venerdì 8 maggio alle 20.45 con la presentazione del nuovo libro di Alessandro Donati, figura di riferimento nel mondo dello sport etico. Sabato 9 maggio aprirà il villaggio in Piazza Bertacchi e viale Matteotti a Chiavenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valchiavenna Escape. Successo su due ruote

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