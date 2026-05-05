Automoto Expo Mesagne debutto da record | successo oltre le aspettative per la prima edizione

L’automoto Expo Mesagne ha inaugurato la sua prima edizione con una partecipazione numerosa, superando le aspettative degli organizzatori. L’evento si è svolto dal 30 aprile al 3 maggio 2026 nella zona industriale di via A. Sono stati presenti espositori di veicoli e accessori per auto e moto, attirando visitatori da diverse regioni. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con esposizioni, prove su strada e attività dedicate agli appassionati del settore.

Grande partecipazione e riscontri oltre le aspettative per la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle moto che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 ha animato la zona industriale di via A. Montagna, nei pressi di Leroy Merlin. Quattro giornate tra novità.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate “Automoto Expo Mesagne”: la prima edizione per gli amanti dei motoriMesagne si prepara ad accendere i motori con la prima edizione di Automoto Expo Mesagne, l’evento dedicato al mondo delle auto e delle moto in... Be Comics! Be Games! Padova, edizione record prima del debutto a Torino(Adnkronos) – La kermesse patavina dedicata alla cultura pop si congeda dal pubblico segnando un nuovo primato di affluenza.