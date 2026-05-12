Negli ultimi tempi, alcuni autori di rilievo hanno deciso di abbandonare Substack, piattaforma nota per le newsletter. Le motivazioni alla base di questa scelta non sono state specificate, ma si registra un calo di interesse verso il servizio. La perdita di alcuni scrittori influenti suggerisce un cambiamento nel panorama delle piattaforme di distribuzione dei contenuti online. Questa tendenza si aggiunge a un quadro di evoluzione nel settore delle newsletter digitali.

Alcuni autori importanti stanno lasciando la piattaforma di newsletter più popolare per alternative che costano meno e danno più libertà Da qualche anno migliaia di giornalisti, blogger o esperti di settore hanno trovato nuove opportunità economiche su Substack, il più famoso servizio che consente di creare newsletter, inviarle ai propri iscritti e guadagnarci. Alcune pubblicazioni presenti sulla piattaforma, come quella del noto economista statunitense Paul Krugman, hanno centinaia di migliaia di abbonati e un’organizzazione simile a quella di una testata giornalistica: vengono curate da più persone, pubblicano contenuti con cadenza regolare (non solo newsletter ma anche podcast e video) e raggiungono bacini di lettori enormi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Substack sta perdendo il suo appeal

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