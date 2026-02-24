Arianna Meloni sta con l’Ucraina | La Russia sta perdendo la guerra e l’Europa è più forte

Arianna Meloni afferma che la Russia sta perdendo la guerra in Ucraina e attribuisce questa situazione alle armi fornite dall’Europa. La politica italiana sottolinea come le forniture di supporto militare abbiano indebolito le forze di Mosca sul campo. Meloni evidenzia inoltre che l’unità europea si sta rafforzando di fronte alle sfide del conflitto. La sua posizione si basa sui recenti sviluppi sul fronte orientale.

Nell’anniversario dell’invasione russa all’Ucraina Arianna Meloni dice che Mosca sta perdendo la guerra. «Dall’inizio della guerra, anche dai banchi dell’opposizione, FdI ha sempre sostenuto Kyiv. Ed è una scelta, come ben sapete, che abbiamo rivendicato con orgoglio. Non a caso è al primo punto del programma elettorale del 2022 », spiega. FdI sta con Kiev. Anche se oggi non c’è nessuno del governo e della maggioranza a Kiev: «Dal nostro insediamento, Giorgia Meloni è stata più volte in Ucraina. E proprio in occasione del quarto anniversario della guerra parteciperà a una nuova riunione dei volenterosi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra”

Zelensky: ‘l’Ucraina non sta perdendo la guerra’Il presidente Zelensky afferma che l’Ucraina non sta perdendo la guerra, chiarendo che le forze ucraine resistono nonostante le difficoltà.

