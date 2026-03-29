L’Europa sta perdendo il conflitto senza neanche combatterlo

L’Europa cerca di ridurre la dipendenza dal gas russo, secondo quanto annunciato da alcuni paesi. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli sulle misure adottate per affrontare una possibile crisi energetica. Le decisioni riguardano principalmente il taglio delle forniture di gas, senza indicazioni chiare sulle alternative o sui piani di emergenza in caso di difficoltà.

«È passato un anno - gli ha rinfacciato la Kallas - e la Russia non ha fatto alcun passo. Quando finirà la vostra pazienza?». Al sarcasmo della «brillante» euroministra degli Esteri, pare che Rubio non abbia reagito elegantemente e avrebbe freddato la signora con un irritato «Stiamo facendo del nostro meglio per porre fine alla guerra. Se pensate di poter ottenere migliori risultati, fate pure. Noi ci faremo da parte». Ovviamente la baldanza retorica è l’unica arma di cui dispone la Commissione europea, il cui valore della classe dirigente impressiona per inadeguatezza di mese in mese. Quando poi si tratta di mostrare realmente il valore... 🔗 Leggi su Laverita.info

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