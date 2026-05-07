Garlasco i coniugi Poggi rompono il silenzio su Marco | Cosa c’entra nostro figlio…

A Garlasco, i genitori di un sospettato hanno parlato dopo che il loro figlio è stato coinvolto nelle indagini. Hanno chiesto chiarimenti sulla connessione tra il ragazzo e il caso ancora irrisolto, esprimendo le proprie perplessità. La vicenda, che coinvolge un omicidio non ancora chiarito, continua a essere al centro dell’attenzione pubblica, con nuovi dettagli che vengono resi noti di giorno in giorno.

Il caso di Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica e, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuovi dettagli destinati ad alimentare tensioni, dubbi e polemiche. Le ultime rivelazioni emerse attorno alle intercettazioni ambientali che riguardano Andrea Sempio hanno infatti riportato il delitto di Chiara Poggi al centro del dibattito mediatico, con una pressione sempre più forte non soltanto sugli indagati e sui protagonisti dell’inchiesta, ma anche sulla famiglia della vittima. >> Garlasco, Chiara Poggi e Sempio: ci sono le prove Nelle ultime ore a prendere posizione sono stati gli avvocati coinvolti nella vicenda, mentre i riflettori si sono spostati soprattutto sul ruolo di Marco Poggi, fratello di Chiara, più volte citato all’interno della nuova fase investigativa aperta dalla Procura di Pavia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

GARLASCO: I SEGRETI DI MARCO POGGI E ANDREA SEMPIO SUL PC MANOMESSO DI CHIARA. I DOCUMENTI INEDITI.

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Garlasco, l'inchiesta entra nel vivo: oggi le sorelle Cappa dai pm, poi tocca a Sempio e Marco PoggiNon solo l'interrogatorio di Andrea Sempio, ma anche la convocazione come testimoni di Paola e Stefania Cappa e di Marco Poggi.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorni; Garlasco, la resa dei conti: interrogati Sempio, Marco Poggi e le gemelle Cappa; Garlasco, le cugine di Chiara Poggi interrogate: Andrea Sempio si avvale della facoltà di non rispondere nelle nuove indagini; Garlasco, Andrea Sempio convocato per l’interrogatorio: nuove accuse, ossessione verso una ragazza e indagini sul delitto di Chiara Poggi.

Il tormento dei coniugi Poggi: Ogni verità alternativa dura solo pochi giorniLa figlia uccisa, l’altro figlio che difende l’amico ora sotto accusa: ma la famiglia resta arroccata sulla sentenza Stasi ... milano.repubblica.it

Delitto di Garlasco, Legale Marco Poggi: Audio Sempio suggestione non una confessioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, verso chiusura inchiesta. Ieri Sempio tre ore in Procura: le novità ... tg24.sky.it

Caso Garlasco, dopo l’interrogatorio di Andrea Sempio indiscrezioni su un’intercettazione che lo inchioderebbe. Per i suoi avvocati l’indagato stava facendo la parodia delle trasmissioni che parlavano di lui. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Fa - facebook.com facebook

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco: la Procura chiude le indagini. Ecco gli ultimi aggiornamenti su Andrea Sempio x.com