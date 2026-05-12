Il parlamento israeliano ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per giudicare circa trecento cittadini palestinesi accusati di aver partecipato agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. La nuova normativa consente di condannare a morte i soggetti coinvolti negli attacchi e prevede un procedimento giudiziario dedicato per questi casi. La decisione è stata presa durante una sessione parlamentare dedicata alla questione.

Nella giornata di ieri, il parlamento israeliano ha approvato una legge per creare un tribunale militare speciale, che giudicherà trecento cittadini palestinesi, accusati di aver preso parte agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023. I processi saranno aperti al pubblico e la popolazione potrà seguirli in diretta su un sito, creato appositamente per questo scopo. È prevista, inoltre, la possibilità di condannare a morte gli imputati. «Che tutti possano vedere come le vittime e le loro famiglie guardano negli occhi quegli assassini, stupratori e rapitori», ha dichiarato in conferenza stampa Yulia Malinovsky, co-firmataria del disegno di legge. «Che tutti possano vedere come lo Stato di Israele sia uno Stato sovrano che sa come chiamare a rispondere delle proprie azioni coloro che lo hanno danneggiato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il parlamento israeliano ha approvato una nuova legge: sarà possibile condannare a morte i cittadini palestinesi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre 2023

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