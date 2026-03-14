Hamas ha chiesto all’Iran di fermare gli attacchi nel Golfo

Hamas ha chiesto all’Iran di interrompere gli attacchi nel Golfo, un appello che sorprende considerata la stretta alleanza tra i due. Il gruppo palestinese, infatti, si trova in buoni rapporti con il regime iraniano, ma ora si rivolge pubblicamente affinché cessi ogni azione militare nella regione. La richiesta è stata resa nota in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

È un appello notevole perché il gruppo palestinese è alleato del regime iraniano, ma è anche vicino ad alcuni paesi attaccati dall'Iran Il gruppo politico e militare palestinese Hamas ha chiesto all’Iran di interrompere gli attacchi contro i «paesi vicini» (è la prima volta che si esprime con un comunicato pubblico dall’inizio della guerra in Medio Oriente, due settimane fa). È un appello notevole perché Hamas è uno dei gruppi della regione alleati dell’Iran: fa parte del cosiddetto “asse della resistenza”, cioè l’insieme di milizie e gruppi sostenuti e finanziati da regime iraniano, contro cui è raro che prenda posizione. Al tempo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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