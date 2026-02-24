Parrucchieri meccanici cuochi e contabili | le offerte di lavoro della settimana nel novarese

Il Centro per l'impiego di Novara annuncia numerose offerte di lavoro questa settimana, tra cui posti per parrucchieri, meccanici, cuochi e contabili. La richiesta deriva dalla ripresa delle attività in diversi settori, spinta dalla ripartenza economica locale. Diverse aziende cercano personale qualificato per coprire le posizioni vacanti. Sono disponibili opportunità sia per lavoratori esperti che per giovani in cerca di prima esperienza. Le candidature devono essere inviate entro i prossimi giorni.

Parrucchieri, meccanici cuochi e contabili. Sono queste alcune delle figure ricercate questa settimana dal Centro per l'impiego di Novara.Ecco gli annunci attivi fino a lunedì 2 marzo. Per candidarsi o per la ricerca di altri annunci è possibile visitare la sezione dedicata "Incontro domanda. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

