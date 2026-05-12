Studenti alle urne Vanno nominati i rappresentanti

Oggi gli studenti sono chiamati a votare per eleggere i loro rappresentanti. Le elezioni riguardano il rinnovo delle cariche all’interno del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico. La consultazione si svolge in tutta l’università e coinvolge gli studenti iscritti, che devono esprimere la loro preferenza per i candidati in lista. I risultati determineranno chi siederà nelle cariche di rappresentanza per il prossimo mandato.

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Si devono rinnovare le rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di dipartimento, nei Consigli didattici, nel Nucleo di valutazione, nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, nel Consiglio di amministrazione dell’ente per il diritto allo studio universitario-Edisu e nel Comitato per lo sport universitario. Oggi e domani dalle 9 alle 18 tramite il modulo online dell’applicativo " U-Vote ", oltre 14mila studenti potranno esprimere il voto utilizzando il proprio dispositivo elettronico. Diverse le liste in corsa che cercheranno di rosicchiare voti al Coordinamento per il diritto allo studio - Udu che nella precedente tornata elettorale avevano fatto man bassa e che ha il maggior numero di candidati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti alle urne. Vanno nominati i rappresentanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marcianise protagonista alla Vanvitelli: Rosato e Tartaglione eletti rappresentanti degli studentiMarcianise si ritaglia un ruolo da protagonista nel panorama universitario campano grazie all’elezione di due suoi giovani studenti all’interno del... La Polizia di Stato incontra gli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali studentescheIn particolare la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rimini, ha preso parte al seminario tenutosi al Palazzo del Turismo e dei... Argomenti più discussi: Studenti alle urne. Vanno nominati i rappresentanti; Tempo di elezioni all’università di Pavia: parola agli studenti in 14mila alle urne; Elezioni CCRR a Verolengo: vince la lista I Giovani Fanno la Differenza con 107 voti; Elezioni studentesche Univpm, al voto 18mila studenti per il rinnovo della rappresentanza. Tempo di elezioni all’università di Pavia: parola agli studenti in 14mila alle urneOtto liste in corsa per rinnovare i rappresentanti degli iscritti nei consigli didattici e negli organi maggiori di ateneo: ecco quali ... laprovinciapavese.gelocal.it