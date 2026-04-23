Marcianise protagonista alla Vanvitelli | Rosato e Tartaglione eletti rappresentanti degli studenti
A Marcianise, due studenti sono stati eletti come rappresentanti degli studenti nel Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. La loro elezione si inserisce in un contesto più ampio di partecipazione studentesca all’interno dell’ateneo campano. La nomina di questi giovani a ruoli di rappresentanza coinvolge direttamente l’ambiente accademico locale. La notizia conferma la presenza attiva di studenti provenienti da Marcianise nel panorama universitario regionale.
Marcianise si ritaglia un ruolo da protagonista nel panorama universitario campano grazie all’elezione di due suoi giovani studenti all’interno del Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Si tratta di Ciro Rosato e Umberto Tartaglione, che hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it
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