La Polizia di Stato, tramite la sezione dedicata alla sicurezza cibernetica di Rimini, ha partecipato a un seminario organizzato dalla Consulta Provinciale studentesca di Rimini. L’evento si è svolto presso il Palazzo del Turismo e dei Congressi di Bellaria Igea Marina, coinvolgendo gli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali.

In particolare la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rimini, ha preso parte al seminario tenutosi al Palazzo del Turismo e dei Congressi di Bellaria La Polizia di Stato, in particolare la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Rimini, ha preso parte al seminario organizzato dalla Consulta Provinciale studentesca di Rimini tenutosi al Palazzo del Turismo e dei Congressi di Bellaria Igea Marina. L’ incontro ha riunito oltre 100 studenti insieme a docenti e dirigenti scolastici. I rappresentanti delle consulte Provinciali Studentesche (CPS) dell’Emilia Romagna hanno avuto modo di presentarsi dando vita ad un momento di condivisione relativo all’inizio del percorso di rappresentanza studentesca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - La Polizia di Stato incontra gli studenti rappresentanti delle Consulte provinciali studentesche

Articoli correlati

Sicurezza stradale, la Polizia di Stato incontra gli studentiNell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha...

"Educhiamo insieme alla legalità": la polizia di stato incontra oltre 200 studenti delle scuole doricheANCONA – Nell’ambito della quarta edizione del progetto “Educhiamo insieme alla Legalità”, disposto dal Questore Capocasa in collaborazione con...

Tutti gli aggiornamenti su La Polizia di Stato incontra gli...

Temi più discussi: Arrestati due latitanti per omicidio e tentato omicidio; Inaugurata la nuova sede del Distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave (Venezia); La Polizia di Stato a Bolzano denuncia otto persone nel corso dei controlli del fine settimana.; Intervento salvavita del Servizio sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato, nel comprensorio sciistico della Val Senales (BZ) - Questura di Bolzano | Polizia di Stato.

Reggio Calabria: la Polizia di Stato incontra gli studenti del San Vincenzo de’ Paoli per parlare di legalità e rispettoUna mattinata di dialogo tra gli agenti della Squadra Volante e gli studenti di Reggio Calabria per sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo, del rispetto delle regole e della tutela delle categ ... ilmetropolitano.it

Droga in via Capo Passero e alimenti irregolari: le immagini dell’operazione della Polizia (VIDEO)La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, una vasta attività di controllo nel quartiere San Giovanni Galermo e in alcune zone del centro storico, tra piazza dei Martiri e piazza Galatea. I ... catania.liveuniversity.it

Controlli della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Roma Capitale, in zona Cornelia, tra Baldo degli Ubaldi e Boccea, nel quadrante nord ovest della città. Le attività hanno riguardato sicurezza stradale, verifi - facebook.com facebook

L’Italia è ormai un regime Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a #Roma per un CONTROLLO PREVENTIVO durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendia x.com