Studente ritarda ad entrare per un selfie con un giocatore della Roma nota sul registro Lo studente Ma sti caxxi della nota’! VIDEO VIRALE

Un video pubblicato su TikTok mostra uno studente che si rifiuta di rientrare in classe per scattare una foto con un giocatore della Roma, rimanendo invece al bar di fronte alla scuola. Sul registro è stata annotata la nota, e lo studente ha commentato con un’espressione colorita. La clip si è diffusa rapidamente, accompagnata da numerose emoji.