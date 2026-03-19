Studente ritarda ad entrare per un selfie con un giocatore della Roma nota sul registro Lo studente Ma sti caxxi della nota’! VIDEO VIRALE
Un video pubblicato su TikTok mostra uno studente che si rifiuta di rientrare in classe per scattare una foto con un giocatore della Roma, rimanendo invece al bar di fronte alla scuola. Sul registro è stata annotata la nota, e lo studente ha commentato con un’espressione colorita. La clip si è diffusa rapidamente, accompagnata da numerose emoji.
Un breve video su TikTok, accompagnato da una sfilata di emoji, racconta una scena scolastica diventata virale: uno studente decide di non rientrare in classe per restare al bar di fronte alla scuola, dove è atteso un giocatore della Roma per foto e saluti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Salve. SONO DI Reggio Calabria.Mio figlio 18 anni studente( quest anno è di maturità) puo iscriversi al servizio civile se va a scuola - facebook.com facebook