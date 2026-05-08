Il soffitto dell' aula ha infltrazioni | studente le fotografa ma finisce nei guai

Un ragazzo dell’istituto tecnico per geometri è stato coinvolto in un episodio che riguarda il soffitto dell’aula, che presentava infiltrazioni d’acqua. Lo studente ha scattato alcune fotografie per documentare la situazione, ma successivamente ha ricevuto una comunicazione di procedimento disciplinare. La situazione si è verificata all’interno dell’edificio scolastico, dove sono state riscontrate le perdite e sono state prese misure ufficiali.

Il soffitto della scuola ha delle infiltrazioni, uno studente le fotografa e finisce nei guai. È successo all'istituto per geometri Pertini, dove un ragazzo adesso subirà un procedimento disciplinare. Secondo quanto riporta il Gazzettino, la scuola si è mossa perché il giovane ha violato il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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