Stretto di Hormuz farmaci a rischio con la crisi | si teme per paracetamolo antibiotici e antidiabetici

La crisi nello Stretto di Hormuz ha portato preoccupazioni sulla disponibilità di alcuni farmaci essenziali, tra cui paracetamolo, antibiotici e medicinali per il diabete. Con le tensioni in atto, si teme che l’Italia possa incontrare difficoltà a reperire questi prodotti sul mercato. La situazione ha sollevato interrogativi sulle possibili ripercussioni sulla catena di distribuzione e sulla disponibilità di farmaci nel paese.

Guerra e blocco dello Stretto di Hormuz: farmaci a rischio Cattani: "Europa perde terreno" Il ministro Urso: "Dipendiamo troppo dagli altri attori" Guerra e blocco dello Stretto di Hormuz: farmaci a rischio “La guerra in Iran sta determinando il terzo shock in quattro anni, dopo Ucraina e crisi del Mar Rosso, che colpisce simultaneamente logistica, energia e i costi di tutti i fattori di produzione”, ha dichiarato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, intervenendo all’evento “Innovazione, investimenti, competenze”, organizzato in occasione della Giornata del Made in Italy. “Stiamo già osservando – ha aggiunto – un aumento dei costi legati agli ingredienti attivi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Stretto di Hormuz, farmaci a rischio con la crisi: si teme per paracetamolo, antibiotici e antidiabetici “Rischio catastrofe alimentare globale se continua la crisi nello stretto di Hormuz”. L’allarme della Fao che teme effetti simili al post Covid“Una crisi prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe trasformarsi in una catastrofe agroalimentare globale”. #Hormuz, aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso. Si teme per l'estateGli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre...