Anche Fuorigrotta diventa zona rossa | la decisione del prefetto

Il quartiere di Fuorigrotta è stato dichiarato zona rossa dal prefetto. La decisione è stata comunicata durante una riunione del Comitato Comunale, in cui il Comune di Napoli ha confermato l'imminente avvio dei lavori per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza. L'obiettivo è garantire un supporto immediato alle misure di sicurezza nel territorio interessato.

Il quartiere di Fuorigrotta sarà “zona rossa”. Sul punto, il Comune di Napoli, in sede di riunione del Comitato, ha assicurato "la rapida implementazione del sistema di videosorveglianza con l'avvio dei lavori per l'installazione di nuovi impianti entro termini brevissimi per supportare in tempo reale il controllo del territorio". NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Storia della pasticceria di Napoli che ha inventato le sfogliatelle. Aveva chiuso, oggi riapre . 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della Prefettura di Napoli Sicurezza a Napoli, arriva la zona rossa anche a Chiaia: la decisione del prefettoIl provvedimento è arrivato a seguito della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Temi più discussi: Pasqua, è caccia alle sorprese Kinder: a Napoli impazza il baratto social tra collezionisti; Protesta dei pedoni a Napoli, basta sangue. Rivolta dei cittadini: Fermate la strage; Minacce a Gratteri: Ti sparo in faccia. Boss al carcere duro. Anche Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione del prefettoIl quartiere di Fuorigrotta sarà zona rossa. Sul punto, il Comune di Napoli, in sede di riunione del Comitato, ha assicurato la rapida implementazione del sistema di videosorveglianza con l'avvio ... napolitoday.it Napoli, Fuorigrotta diventa zona rossa: la decisione della PrefetturaFuorigrotta diventerà zona rossa per la sicurezza. Lo ha deciso la Prefettura di Napoli dopo la riunione del Comitato ordine pubblico di oggi ... fanpage.it La più forte di magnitudo 3.3, avvertita anche a Bagnoli, Fuorigrotta e Agnano #Napoli - facebook.com facebook