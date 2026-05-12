stress da lavoro impiegato fa causa inail condannata

Un impiegato ha intentato una causa per stress da lavoro, accusando di aver subito pressioni eccessive che lo hanno portato a dover assumere farmaci. Dopo un procedimento giudiziario, Inail è stata condannata in relazione alla gestione delle sue pratiche. La vicenda riguarda un lungo periodo in cui l'impiegato avrebbe affrontato carichi di lavoro elevati, con conseguenze sulla sua salute.

Per anni sarebbe stato sottoposto a pesanti carichi di lavoro, tali da costringerlo ad assumere farmaci. Una situazione di sovraccarico lavorativo che, accertata dal giudice, ha aperto le porte al risarcimento biologico per patologia da stress da lavoro correlato. Protagonista della vicenda è un lavoratore dello stabilimento Fincantieri di Muggiano, che ha ottenuto dal Tribunale della Spezia la condanna dell’Inail alla liquidazione di un indennizzo. La sentenza del giudice Giampiero Panico è di pochi giorni fa. L’impiegato di Fincantieri, assunto dal colosso della cantieristica alla fine degli anni Novanta, assistito dall’avvocato Andrea...🔗 Leggi su Lanazione.it

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