Un lavoratore ha subito un'aggressione da parte di un collega e ha presentato denuncia all'Inail, che ha riconosciuto l'infortunio come incidente sul lavoro. Il dipendente, assistito dalla Cgil, aveva riportato lesioni e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dell'incidente come evento legato all'attività lavorativa. La vicenda riguarda quindi un episodio di violenza tra colleghi sul luogo di lavoro.

L'aggressione da parte di un collega è considerata infortunio sul lavoro. E' quanto è emerso da un ricorso di un lavoratore assistito dalla Cgil contro l'Inail che in un primo momento aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'infortunio, sostenendo che la lite fosse riconducibile a un rischio generico estraneo all'attività lavorativa. Il protagonista della vicenda è un lavoratore dipendente di un'azienda del settore alimentare, aggredito da un collega nel parcheggio aziendale al termine del turno di lavoro e che è stato assistito dal patronato Inca Cgil. La lite, degenerata fisicamente, aveva causato al lavoratore lesioni con prognosi di un mese e possibili postumi permanenti da valutare in futuro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aggredito da un collega, l'Inail riconosce l'infortunio sul lavoro

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