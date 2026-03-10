Si rompe i denti mangiando il risotto ai funghi e fa causa ma è lei a essere condannata | deve pagare 3 mila euro

Una donna di 44 anni di Pisa si è rotta i denti mangiando un risotto ai funghi preparato in casa e ha intentato una causa contro il negozio da cui aveva acquistato gli ingredienti, chiedendo 8.000 euro di risarcimento. Tuttavia, il giudice ha condannato la donna a pagare 3.000 euro al negozio. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.