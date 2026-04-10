In occasione della giornata mondiale dedicata al Parkinson, si parla di come individuare i primi segnali di questa malattia e di metodi di prevenzione. Tra le persone note colpite, c’è anche un noto boxeur che ha affrontato questa condizione, dimostrando che il disturbo può colpire anche chi ha una grande forza fisica. L’attenzione si concentra sui sintomi iniziali e sulle possibili strategie di diagnosi precoce.

Anche “il più forte di tutti” Muhammad Ali, celeberrimo boxeur, ha sofferto a causa della malattia di Parkinson. Così come altre celebrità, dal frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne - che aveva una forma rara di origine genetica - all’attore Alan Alda e il cantautore Neil Diamond: il Parkinson non guarda in faccia nessuno, neppure i vip. Lo sa bene Michael J. Fox: pare che i primi sintomi siano apparsi durante la lavorazione di Ritorno al Futuro - Parte III, ma quelli più evidenti li ha sperimentati per la prima volta sul set di Doc Hollywood. Dall’esperienza di Michael J. Fox, che dal 1990 lotta appunto contro il Parkinson, è nata una fondazione di ricerca, cosa che ha fatto anche Muhammad Ali: informazione e sensibilizzazione in questi casi non mancano mai, tanto che l’11 aprile ricorre la Giornata mondiale del Parkinson. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata mondiale del Parkinson: come riconoscere i sintomi iniziali e prevenire il disturbo

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