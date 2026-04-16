A Monza lo Streeat Food Truck Festival

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, i Boschetti Reali di Monza ospitano lo Streeat Food Truck Festival. Durante l’evento, sono presenti numerosi furgoni e rimorchi attrezzati con cucine mobili, che preparano e vendono piatti della cucina italiana e internazionale. Sono in funzione griglie, padelle e friggitrici, e vengono servite specialità gastronomiche di vario genere. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge diversi operatori del settore.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile i Boschetti Reali a Monza accolgono Apecar, furgoni e rimorchi attrezzati con griglie roventi, padelle sfrigolanti e friggitrici per servire le specialità gastronomiche più golose e i piatti della tradizione italiana e non solo. L'appuntamento è con lo Street.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianaliStefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran... Streeat Food Truck Festival 2026: in piazza della Vittoria il tour con i migliori cibi di strada d'ItaliaTorna a Genova il gustoso appuntamento con Streeat® Food Truck Festival, la più grande carovana di food truck in tour dal 2014 con specialità... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: STREEAT® FOOD TRUCK FESTIVAL: doppio appuntamento a Genova e Monza con i migliori food truck d’Italia; Rolling Truck Street Food 2026 ad Arcore; Arrosticini, tacos e birra artigianale: torna lo 'Streeat Food Festival'; Streeat Food Truck Festival: pizza fritta, arrosticini, smash burger, burritos e birre artigianali. A Monza lo Streeat Food Truck FestivalDa venerdì 17 a domenica 19 aprile i Boschetti Reali a Monza accolgono Apecar, furgoni e rimorchi attrezzati con griglie roventi, padelle sfrigolanti e friggitrici per servire le specialità gastronomi ... monzatoday.it Torna lo Streeat Food Truck Festival, piazza della Vittoria dal 17 al 19 aprileTorna lo Streeat Food Truck Festival, piazza della Vittoria dal 17 al 19 aprile ... msn.com ***Streeat® ******[ ******Food Truck](https://www.mentelocale.it/genova/122114-streeat-food-truck-festival-2026-a-genova-il-meglio-del-cibo-di-strada-in-piazza.htm#)****** Festival***, il primo e l'originale festival con i **migliori ****[ ****cibi](https://www.mentel - facebook.com facebook