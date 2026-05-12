‘Streeat’ Food Festival al parco di Porta Saragozza di Bologna | cibo in festa per 3 giorni

Da venerdì a domenica, il parco di Porta Saragozza a Bologna ospiterà l'edizione annuale di 'Streeat' Food Festival. Durante i tre giorni, numerosi veicoli equipaggiati con cucine mobili proporranno specialità di vario genere, attirando un pubblico di appassionati e curiosi. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede spazi dedicati all’intrattenimento e alla degustazione. La manifestazione è gratuita e aperta a tutti.

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Bologna, 12 maggio 2026 – I food truck pieni di delizie stanno per approdare al parco di Porta Saragozza (il giardino di Villa Cassarini), il 15 (dalle 18 all’una di notte), 16 e 17 maggio (dalle 11 di mattina fino all’una di notte, domenica a mezzanotte) dove i migliori rappresentati dello street food di qualità si riuniscono per offrire un’esperienza unica ai bolognesi. È la perfetta occasione per passare una serata all’aria aperta e riscoprire i sapori della tradizione italiana, ma anche ricette di altri Paesi. Diverdeinverde 2026, alla scoperta dei 40 luoghi naturali nascosti di Bologna: il programma 'Streeat' food truck...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Streeat’ Food Festival al parco di Porta Saragozza di Bologna: cibo in festa per 3 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Monza lo Streeat Food Truck FestivalDa venerdì 17 a domenica 19 aprile i Boschetti Reali a Monza accolgono Apecar, furgoni e rimorchi attrezzati con griglie roventi, padelle sfrigolanti... Streeat Food Truck Festival 2026: in piazza della Vittoria il tour con i migliori cibi di strada d'ItaliaTorna a Genova il gustoso appuntamento con Streeat® Food Truck Festival, la più grande carovana di food truck in tour dal 2014 con specialità... Argomenti più discussi: Street Food Festival sbarca in Toscana, una primavera di gusto a Castelfranco di Sotto; Asian Street Food Festival a Padova, eventi e cibo al Parco della Musica dal 30 aprile al 3 maggio 2026; Streeat Food Truck Festival a Savona 2026: il miglior cibo di strada in piazza; L'International Street Food torna a Cassino. Le cucine mobili di Streeat Food Truck Festival in Darsena Città di Ravenna dal 16 al 18 maggioL’originale festival Streeat Food Truck Festival con cibi di strada d’Italia di qualità torna in Emilia Romagna: le cucine mobili si accenderanno alla Darsena di Città di Ravenna da venerdì 16 a ... ravennanotizie.it