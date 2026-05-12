Stralegnanese sotto il nubifragio Fiume amaranto per le strade Eroica Elena con la piccola Greta

Durante la giornata della Festa della mamma, oltre 1.100 persone hanno partecipato alla Stralegnanese, nonostante il forte nubifragio che ha interessato la zona. le strade della città sono state attraversate da un fiume di acqua amaranto, mentre alcune partecipanti, come Elena e la piccola Greta, hanno proseguito l’evento affrontando le condizioni avverse. La manifestazione è stata organizzata dalla Us Legnanese 1913.

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La pioggia non ha fermato la Stralegnanese e più di 1.100 iscritti hanno attraversato le strade della città per l’edizione 2026 della manifestazione organizzata dalla Us Legnanese 1913 nel giorno della Festa della mamma. Un fiume amaranto ha percorso il tracciato chiuso al traffico toccando alcune delle zone più caratteristiche della città, sotto una pioggia che da leggera è presto diventata battente. Sulle distanze di 5 e 10 chilometri si sono messi in luce atleti di ogni livello. Sui 5 chilometri hanno vinto Maria Martina Cimnaghi tra le donne e Alessandro Vietti tra gli uomini; sui 10 km hanno primeggiato Federica Cozzi e Federico Pisani....🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stralegnanese sotto il nubifragio. Fiume amaranto per le strade. Eroica Elena con la piccola Greta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Santa Rosa sotto l’acqua: nubifragio tra blackout e strade sommerseUn violento nubifragio ha travolto diversi quartieri di Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, in Argentina, causando l’allagamento immediato di... Roma sotto l’acqua: nubifragio e grandine travolgono la cittàUn violento fenomeno meteorologico ha travolto la Capitale nel pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile 2026, trasformando rapidamente le strade...