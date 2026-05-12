Strage del 2 agosto modificate le strade dedicate alle vittime

Il Comune ha deciso di modificare le strade dedicate alle vittime della strage avvenuta il 2 agosto. Le vie sono state riassegnate e ridenominate, seguendo nuove disposizioni. La decisione arriva dopo alcune contestazioni riguardo ai nomi e alla disposizione delle strade. Le vie sono ora intitolate in modo diverso rispetto al passato, con l’obiettivo di riflettere nuove scelte amministrative. La modifica riguarda sia le denominazioni che la configurazione delle arterie stradali dedicate alle vittime.

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