Strage del 2 agosto modificate le strade dedicate alle vittime
Il Comune ha deciso di modificare le strade dedicate alle vittime della strage avvenuta il 2 agosto. Le vie sono state riassegnate e ridenominate, seguendo nuove disposizioni. La decisione arriva dopo alcune contestazioni riguardo ai nomi e alla disposizione delle strade. Le vie sono ora intitolate in modo diverso rispetto al passato, con l’obiettivo di riflettere nuove scelte amministrative. La modifica riguarda sia le denominazioni che la configurazione delle arterie stradali dedicate alle vittime.
Strade intitolate alle vittime della strage del 2 Agosto, il Comune rimette mano alla toponomastica. Su richiesta dell’associazione dei famigliari, è stata ritoccata la delibera di Giunta con cui lo scorso 24 marzo erano state intitolate diverse aree alle vittime che non avevano ancora luoghi pubblici a loro dedicati. L’atto modificato determina che l’area situata tra via Fioravanti e via Insolera, adiacente al giardino Vittime della strage del 2 agosto 1980, sia denominata "piazzale Katia Bertasi, Mirella Fornasari, Euridia Bergianti, Nilla Natali, Rita Verde e Franca Dall’Olio". Quest’ultimo nome viene aggiunto, perché la delibera originaria prevedeva invece di intitolare a Dall’Olio una piazzetta all’interno del parco Pier Paolo Pasolini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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