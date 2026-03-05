Partono da Genova le giornate della prevenzione dedicate alle donne vittime di violenza

Da Genova parte il 9 marzo il progetto di prevenzione “La salute è di tutte”, rivolto alle donne vittime di violenza. L'iniziativa si concentra su controlli senologici e cardiologici e coinvolge i centri della rete D. L’obiettivo è offrire assistenza specifica a chi ha subito abusi, attraverso giornate dedicate alla prevenzione e alla cura.

Il 9 marzo inizia in via Cairoli il progetto di prevenzione senologica e cardiologica che arriverà anche a Messina, Viareggio e Taranto Inizia da Genova il 9 marzo “La salute è di tutte”, il progetto di prevenzione senologica e cardiologica dedicato esclusivamente a donne che hanno subito violenza e che sono accolte nei centri della rete D.i.Re – Donne in Rete. Il primo appuntamento a Genova, nel Centro per non subire violenza Onlus (da U.D.I) APS di via Cairoli, sarà seguito nelle settimane successive ad altri previsti a Messina, Viareggio e Taranto. In ciascuna tappa, senologhe e cardiologhe realizzeranno visite e colloqui informativi... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Da “Intrecci” venti coperte solidali in dono alle donne vittime di violenzaSi è conclusa con una partecipazione sentita e generosa l’iniziativa “Intrecci”, promossa in occasione della Giornata internazionale per...

Due “Stanze Tutta Per Sé” nelle sedi dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano e della Tenenza di Ardea. Ambienti protetti per assicurare alle donne vittime di violenza riservatezza e protezioneCronache Cittadine ROMA – Nell’ambito del progetto nazionale del Soroptimist International d’Italia “Una stanza tutta per sé “, nato dal protocollo,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Partono da Genova le giornate della....

Discussioni sull' argomento Genova sfida la Francia: ecco il nuovo porto digitale del Mediterraneo; Schianto di un mezzo pesante in A10 all’altezza dell’Aeroporto: un ferito in codice giallo e un chilometro di coda verso Genova -; Città e funivia. Genova non sarebbe precursore: da Bolzano a Trapani, ecco come ci si muove in quota su e giù per l'Italia; Genova, il Teatro Nazionale lancia Teatro senza barriere Cinque progetti per rendere la scena davvero accessibile a tutti (P. Fizzarotti).

Partono da Genova le giornate della prevenzione dedicate alle donne vittime di violenzaIl 9 marzo inizia in via Cairoli il progetto di prevenzione senologica e cardiologica che arriverà anche a Messina, Viareggio e Taranto ... genovatoday.it

Questa volta non parliamo solo di misure e documenti. Parliamo di un container pieno di aiuti umanitari, decorato dai bambini prima di iniziare il viaggio. Lodrino - Genova - Lomé - Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) Ci sono trasporti che partono da un p - facebook.com facebook

Martedì 17 febbraio il centro storico di Genova si colora con il Carnevale Sociale Alle 15 partono i cortei da Molo, Annunziata e Lagaccio e alle 17 l'evento culmina con una grande festa finale in piazza Matteotti. Sestiere del Molo, preparazione visitgenoa. x.com