Strade provinciali affidati i lavori nel comparto est | appalto da 2,8 milioni

Lavori di manutenzione straordinaria sono stati assegnati nel comparto est delle strade provinciali di Agrigento. L’appalto, del valore di 2,8 milioni di euro più IVA, è stato aggiudicato dall’Ufficio gare del Libero Consorzio comunale. L’intervento riguarda il miglioramento e la riqualificazione delle strade nella zona orientale della provincia. Le operazioni partiranno a breve, dopo le procedure di aggiudicazione.

Via libera alla manutenzione straordinaria del comparto stradale est della provincia di Agrigento. L’Ufficio gare del Libero Consorzio comunale ha infatti aggiudicato l’appalto per un importo complessivo di 2 milioni e 800 mila euro, più Iva. Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa IG Costruzioni srl di Cinisi, che ha presentato un ribasso del 32,37041 per cento. Nell’importo sono compresi anche 84 mila euro destinati agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. La procedura si è svolta in modalità telematica e ha registrato una partecipazione particolarmente elevata: sono state infatti 290 le imprese che hanno preso parte alla gara, a conferma dell’interesse per un intervento strategico sulla rete viaria provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Strade provinciali, nuovo appalto da 2,8 milioni per la manutenzione nel versante estGara telematica del Libero Consorzio con accordo quadro annuale finanziato con risorse di bilancio.

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