Strade dissestate ad Alatri il sindaco Cianfrocca | La viabilità è una priorità ma il Comune è ancora in riequilibrio

Le strade di Alatri sono ancora in condizioni critiche, con numerose buche e dissesti che rendono difficile la circolazione. Il sindaco ha dichiarato che migliorare la viabilità è una priorità, ma che il Comune si trova ancora in una fase di riequilibrio finanziario. La situazione della rete stradale resta una delle problematiche principali sul territorio, con interventi necessari per riparare i danni e garantire maggiore sicurezza agli utenti.

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