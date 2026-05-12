Strade dissestate ad Alatri il sindaco Cianfrocca | La viabilità è una priorità ma il Comune è ancora in riequilibrio
Le strade di Alatri sono ancora in condizioni critiche, con numerose buche e dissesti che rendono difficile la circolazione. Il sindaco ha dichiarato che migliorare la viabilità è una priorità, ma che il Comune si trova ancora in una fase di riequilibrio finanziario. La situazione della rete stradale resta una delle problematiche principali sul territorio, con interventi necessari per riparare i danni e garantire maggiore sicurezza agli utenti.
Le condizioni della rete stradale continuano a rappresentare una delle principali criticità del territorio di Alatri. A intervenire sul tema è stato il sindaco Maurizio Cianfrocca, che ha voluto fare chiarezza sulle difficoltà economiche e sugli interventi programmati dall’Amministrazione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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