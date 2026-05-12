Storie che nascono dagli oggetti | Barbara Eforo al Filodrammatici con lo spettacolo Da cosa nasce cosa?

Barbara Eforo, attrice e insegnante nata a Piacenza e cresciuta a Modena, è nota per aver partecipato negli anni 2000 alla trasmissione televisiva L’Albero Azzurro. Attualmente, collabora con il Teatro Gioco Vita e sta preparando una nuova fase del progetto “Racconti dalla finestra”, mentre al Teatro Filodrammatici porta in scena “Da cosa nasce cosa?”, uno spettacolo che prende spunto dagli oggetti.

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