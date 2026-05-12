Storie che nascono dagli oggetti | Barbara Eforo al Filodrammatici con lo spettacolo Da cosa nasce cosa?
Barbara Eforo, attrice e insegnante nata a Piacenza e cresciuta a Modena, è nota per aver partecipato negli anni 2000 alla trasmissione televisiva L’Albero Azzurro. Attualmente, collabora con il Teatro Gioco Vita e sta preparando una nuova fase del progetto “Racconti dalla finestra”, mentre al Teatro Filodrammatici porta in scena “Da cosa nasce cosa?”, uno spettacolo che prende spunto dagli oggetti.
Barbara Eforo, piacentina modenese di nascita, attrice e insegnante, co-protagonista negli anni 2000 della trasmissione televisiva L’Albero Azzurro, prosegue la collaborazione con Teatro Gioco Vita ed è al lavoro in vista di una nuova tappa del progetto “Racconti dalla finestra” da lei ideato e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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