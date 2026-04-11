Dal 14 al 19 aprile, il Teatro Olimpico ospiterà la compagnia britannica Stomp, grazie a un’iniziativa dell’Accademia Filarmonica Romana. La compagnia è nota per le performance che utilizzano oggetti di uso quotidiano come strumenti musicali. La rassegna prevede spettacoli che mettono in scena questa forma di musica e ritmo attraverso strumenti improvvisati. Il pubblico potrà assistere a rappresentazioni che uniscono musica, movimento e oggetti di uso comune.

Dal 14 al 19 aprile, il Teatro Olimpico ospiterà la celebre compagnia britannica Stomp, grazie all’iniziativa della Accademia Filarmonica Romana. Gli otto artisti trasformeranno oggetti di uso comune in strumenti musicali, portando a Roma una performance che fonde danza, teatro e percussioni attraverso ritmi incalzanti e un uso creativo del quotidiano. L’essenza dello spettacolo risiede nella capacità di elevare rumori banali a vera e propria arte metropolitana. Accendini, scatole di fiammiferi, coperchi di bidoni, lavandini, scope, pneumatici e persino i coperchi dei contenitori diventano i protagonisti di una colonna sonora urbana sorprendente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, gli Stomp al Teatro Olimpico: la musica nasce dagli oggetti

“Dagli albori dell’800, due secoli di musica” al teatro RossettiIl 1° marzo il teatro Rossetti di Vasto ospiterà il concerto “Dagli albori dell’800, due secoli di musica”.

Mattarella al Villaggio Olimpico: dal pranzo con gli atleti al regalo ricevuto dagli azzurri, la visita del Presidente(Adnkronos) – "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato.