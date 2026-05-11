Teatro per l’infanzia | al Filodrammatici lo spettacolo di Michele Cafaggi

Al teatro Filodrammatici di Piacenza è andato in scena uno spettacolo dedicato ai bambini, firmato dall’artista Michele Cafaggi, famoso per le sue bolle di sapone. L’evento fa parte di “Piccole Platee”, un progetto di Teatro Gioco Vita che propone rappresentazioni per la prima infanzia. La rassegna include anche altre sezioni come “Salt’in Banco”, “Teatro Scuola” e “A”, che coinvolgono diverse stagioni di teatro dedicato ai più piccoli.

Michele Cafaggi, il “mago delle bolle di sapone” tanto amato da piccoli e grandi, inaugura a Piacenza l’edizione 2026 di “Piccole Platee” - proposte di teatro per la prima infanzia, progetto di Teatro Gioco Vita trasversale alle stagioni di teatro ragazzi “Salt’in Banco” - Teatro Scuola e “A.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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