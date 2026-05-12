Storica sentenza | riconosciuto un bimbo con due padri e una mamma

Una decisione giudiziaria di rilievo è stata emessa dalla Corte d’Appello di Bari, che ha stabilito il riconoscimento in Italia di un bambino con tre genitori. La sentenza riguarda il riconoscimento del figlio di due padri e di una madre biologica, che lo ha partorito. Questa pronuncia rappresenta un primo caso nel Paese, portando alla luce un procedimento legale su un tema ancora molto dibattuto.

Una sentenza che farà storia e probabilmente farà discutere. La Corte d’Appello di Bari ha disposto che sia riconosciuto in Italia, per la prima volta, un bambino figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono da quando è nato e la madre che lo ha messo al mondo. La sentenza è stata emessa a gennaio e passata in giudicato, quindi definitiva. La sentenza permette la trascrizione del certificato anagrafico di un bambino con due padri e apre quindi a un nuovo modello di riconoscimento delle coppie di padri, alternativo alla maternità surrogata, per la quale l’Italia ha stabilito il divieto universale. "È una sentenza che dà tutela a nuove...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Due padri e una madre: riconosciuto in Italia il primo bambino con tre genitoridi Massimo Balsamo – Questo è quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva.

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Mi hanno copiato il disegno, illustratrice italiana fa causa a Ikea per il design usato sui tortellini in brodo, vince e riceve anche un (modesto) risarcimento. Mi suggerivano di desistere ma ho difeso il mio lavoro reddit

Suggerirei a #Valditara, se non di aprire un libro di storia, almeno di guardarsi il bel film di Aurelio Grimaldi. #PiersantiMattarella x.com

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