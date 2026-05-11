Due padri e una madre | riconosciuto in Italia il primo bambino con tre genitori

di Massimo Balsamo – Questo è quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Il bambino, che oggi ha 4 anni, è nato in Germania ed è stato concepito tramite un rapporto sessuale tra la madre, amica di lunga data della coppia, e il padre biologico. Alla nascita è stato riconosciuto da entrambi. Con il consenso di tutti e tre gli adulti, il bambino è stato affidato al padre, che lo ha cresciuto insieme al marito, un cittadino italotedesco. Come riportato dal Corriere, in Germania il marito del padre biologico ha ottenuto l’adozione del figlio del partner, prevista anche per le coppie dello stesso sesso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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