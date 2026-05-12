Stop definitivo al Castello delle cerimonie | revocate tutte le licenze
Niente da fare per la famiglia Polese e per il Grand Hotel La Sonrisa, noto al pubblico televisivo come il "Castello delle cerimonie". Il Tar ha rigettato le istanze presentate dai proprietari e ha disposto la revoca di tutte le licenze.La decisione del TarA partire da oggi, martedì 12 maggio, il.🔗 Leggi su Today.it
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