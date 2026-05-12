Stop al servizio elettrico in centro a Faenza il 14 maggio dalle 8 alle 15,30

Il 14 maggio, tra le 8 e le 15,30, il servizio elettrico verrà sospeso nel centro di Faenza. La sospensione si rende necessaria per lavori di potenziamento del sistema elettrico nel comune. La comunicazione è stata resa nota attraverso avvisi ufficiali e riguarda un’area che comprende le principali vie del centro cittadino. I residenti e le attività commerciali sono stati informati delle tempistiche previste.

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