Stop al servizio elettrico in centro a Faenza il 14 maggio dalle 8 alle 15,30
Il 14 maggio, tra le 8 e le 15,30, il servizio elettrico verrà sospeso nel centro di Faenza. La sospensione si rende necessaria per lavori di potenziamento del sistema elettrico nel comune. La comunicazione è stata resa nota attraverso avvisi ufficiali e riguarda un’area che comprende le principali vie del centro cittadino. I residenti e le attività commerciali sono stati informati delle tempistiche previste.
Faenza, 12 maggio 2026 – Nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ravenna, giovedì 14 maggio E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà un intervento di rinnovamento tecnologico presso la cabina elettrica che alimenta parte del centro storico della città. I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno la componentistica elettromeccanica, attraverso l ’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, nonché installando nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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