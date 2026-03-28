Domenica ecologica a Parma il 29 marzo | domani stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30

Domenica 29 marzo a Parma si svolgerà nuovamente la giornata dedicata alla riduzione del traffico veicolare. Le restrizioni saranno in vigore dalle 8.30 alle 18.30 e riguarderanno le principali strade della città. La misura è stata comunicata dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di limitare l’inquinamento atmosferico in concomitanza con l’evento.

Torna la domenica ecologica a Parma: domani, 29 marzo, scatteranno le limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, all’interno dell’anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog previste dal PAIR2030, il Piano Aria Integrato Regionale. Durante la giornata non potranno circolare i veicoli più inquinanti: benzina Euro 0, 1 e 2, diesel da Euro 0 a Euro 5, oltre a ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Lo stop riguarda anche i mezzi alimentati a GPL o metano di vecchia generazione. Via libera invece ai veicoli benzina Euro 3 o superiori, diesel Euro 6, oltre ai mezzi elettrici e ibridi. Potranno circolare anche ciclomotori e motocicli Euro 3 o superiori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Domenica ecologica a Parma il 29 marzo: domani stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30 Articoli correlati Domenica ecologica a Parma il 29 marzo: stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30Torna la domenica ecologica a Parma: il 29 marzo 2026 scatteranno le limitazioni al traffico dalle 8. Real Zaragoza-Racing Santander (domenica 29 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiNonostante lo 0-4 casalingo contro l’Albacete, il Racing Santander ha mantenuto la testa della classifica di Segunda Division ma per i Verdiblancos... Approfondimenti e contenuti su Domenica ecologica Discussioni sull' argomento Domenica ecologica a Parma il 29 marzo: stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30; Domenica ecologica 29 marzo 2026; Domenica ecologica 22 marzo 2026; Gli appuntamenti di oggi, domenica 22 marzo, a Parma e provincia. Domani è domenica ecologica - Tutte le limitazioni al trafficoDalle 8:30 alle 18:30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma ... gazzettadiparma.it Domani è domenica ecologica - Tutte le limitazioni al traffico x.com Domenica 29 marzo, l'ultima "Domenica ecologica" Domenica 29 febbraio l'ultima "domenica ecologica" della stagione invernale 2025-2026 Stop alla circolazione per il traffico privato all'interno della Fascia verde, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20 - facebook.com facebook