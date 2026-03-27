Domenica ecologica a Parma il 29 marzo | stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30

A Parma si terrà una domenica ecologica domenica 29 marzo 2026, durante la quale sarà vietato il transito veicolare dalle 8.30 alle 18.30. La misura prevede il blocco del traffico in alcune zone della città per tutta la giornata. La restrizione riguarda tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di emergenza e quelli autorizzati.

Torna la domenica ecologica a Parma: il 29 marzo 2026 scatteranno le limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, all’interno dell’anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog previste dal PAIR2030, il Piano Aria Integrato Regionale. Durante la giornata non potranno circolare i veicoli più inquinanti: benzina Euro 0, 1 e 2, diesel da Euro 0 a Euro 5, oltre a ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Lo stop riguarda anche i mezzi alimentati a GPL o metano di vecchia generazione. Via libera invece ai veicoli benzina Euro 3 o superiori, diesel Euro 6, oltre ai mezzi elettrici e ibridi. Potranno circolare anche ciclomotori e motocicli Euro 3 o superiori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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#News | #domenicaecologica Domenica #29marzo la quinta ed ultima domenica ecologica della stagione 2025-2026 Stop al traffico al traffico privato all'interno della Fascia Verde Qui tutti i dettagli su deroghe e orari buff.ly/usRPLZ1 #Luceverde x.com