Là sotto… Champions tutti gli occhi sulla presentatrice | Ma cosa fa?

Durante una serata di grande attenzione al St James’ Park, un episodio insolito ha attirato l’attenzione di tifosi e spettatori. La presentatrice è stata al centro di uno strano momento che ha suscitato curiosità tra il pubblico presente e chi seguiva la diretta. La scena ha lasciato un'impressione duratura, aggiungendo un elemento inatteso alla serata di calcio.

La serata di Champions League al St James' Park resterà impressa nella memoria non solo per il verdetto del campo, ma per un singolare fuori programma che ha visto protagonista Alex Aljoe. La giornalista sportiva britannica, volto noto di Amazon Prime Video, ha dovuto affrontare la diretta in condizioni decisamente insolite durante la sfida tra il Newcastle e il Qarabag. Mentre i padroni di casa si imponevano per 3-2, trascinati da un superbo Sandro Tonali — autore del suo primo gol nella competizione e premiato come 'Man of the Match' — la Aljoe è stata costretta a gestire un imprevisto logistico proprio sotto i riflettori. Nonostante la pioggia avesse reso il manto erboso particolarmente insidioso, la trentaquattrenne è apparsa in video senza calzature, con i soli calzini bianchi a proteggere i piedi dall'erba inzuppata.

La più grande Champions League della storia

