La famiglia Polese ha annunciato che proseguirà la loro battaglia legale riguardo al castello delle cerimonie. Dopo la decisione del Tar di sospendere le licenze e le autorizzazioni per la struttura, hanno conferito mandato ai loro avvocati per proporre un appello immediato al Consiglio di Stato. La questione riguarda le autorizzazioni e le licenze rilasciate per la gestione del castello, con la famiglia che intende contestare la decisione giudiziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti “Nel prendere atto della decisione resa dal Tar in merito alla sospensione delle licenze e delle autorizzazioni relative alla struttura, comunichiamo di aver già conferito mandato ai nostri legali affinché venga proposto immediato appello innanzi al Consiglio di Stato”. È quanto rende noto un comunicato della Direzione del Grand Hotel La Sonrisa. “La famiglia Polese, e in particolare la società La Sonrisa, – viene sottolineato nel il comunicato – è fiduciosa che la giustizia possa fare il suo corso. Con gli strumenti a nostra disposizione continuiamo la nostra battaglia affinché giustizia sia fatta in merito al nostro caso, che è a dir poco clamoroso”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castello delle cerimonie, la famiglia Polese: “Continueremo la nostra battaglia”

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