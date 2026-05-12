Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi | 52enne arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato con diversi chili di eroina occultati in un bagno condominiale inutilizzato. La polizia ha scoperto lo stupefacente durante un'operazione di controllo e ha sequestrato la sostanza. L’arresto è stato effettuato nella giornata di oggi, e l’uomo è stato portato in carcere per le verifiche di rito. La scoperta si inserisce nelle attività delle forze dell’ordine contro il traffico di droga.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 12 maggio 2026 – Un bagno condominiale in disuso usato come magazzino stoccare lo stupefacente. Lo usava un uomo di 52 anni, albanese, che è stato arrestato, alcuni giorni fa, dalla Polizia di Stato per d etenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, in uno stabile in via San Dionigi, hanno scoperto un locale per il confezionamento e lo stoccaggio di droga. I poliziotti hanno seguito il 52enne, che diversi giorni prima era stato notato con un atteggiamento sospetto a bordo di una bici, fino a giungere in via San Dionigi dove l'uomo, utilizzando un ingresso secondario, è entrato all'interno di uno stabile in cui non risiede.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi: 52enne arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bagno condominiale (in disuso) trasformato in un deposito di eroina: maxi sequestro In auto con 8 chili di droga, arrestato 52enne di Marano: altre tre persone denunciateBrillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno - Reggio Calabria che ha tratto in arresto Francesco Avolio, maranese classe '73, trovato...