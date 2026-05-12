Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi | 52enne arrestato
Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato con diversi chili di eroina occultati in un bagno condominiale inutilizzato. La polizia ha scoperto lo stupefacente durante un'operazione di controllo e ha sequestrato la sostanza. L’arresto è stato effettuato nella giornata di oggi, e l’uomo è stato portato in carcere per le verifiche di rito. La scoperta si inserisce nelle attività delle forze dell’ordine contro il traffico di droga.
Milano, 12 maggio 2026 – Un bagno condominiale in disuso usato come magazzino stoccare lo stupefacente. Lo usava un uomo di 52 anni, albanese, che è stato arrestato, alcuni giorni fa, dalla Polizia di Stato per d etenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Mecenate, in uno stabile in via San Dionigi, hanno scoperto un locale per il confezionamento e lo stoccaggio di droga. I poliziotti hanno seguito il 52enne, che diversi giorni prima era stato notato con un atteggiamento sospetto a bordo di una bici, fino a giungere in via San Dionigi dove l'uomo, utilizzando un ingresso secondario, è entrato all'interno di uno stabile in cui non risiede.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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