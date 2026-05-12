Bagno condominiale in disuso trasformato in un deposito di eroina | maxi sequestro

Gli agenti di polizia hanno scoperto un deposito di droga in un bagno condominiale dismesso in un palazzo di via San Dionigi a Milano, zona Nosedo. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. La scoperta ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e sostanze utilizzate per il taglio. L’operazione fa parte di un’indagine in corso nella zona.

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Quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. È quanto hanno sequestrato la polizia in un bagno condominiale (in disuso) di un palazzo di via San Dionigi a Milano (zona Nosedo). Durante il blitz, scattato nella giornata di giovedì 8 maggio, è stato arrestato un uomo di 52 anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cagliari, maxi sequestro all’aeroporto: 116 ovuli di eroina nel corpo? Cosa sapere Cittadino nigeriano arrestato all'aeroporto di Cagliari con 116 ovuli di eroina nel corpo. Milano, maxi sequestro di droga: 32 kg tra cocaina ed eroina? Cosa scoprirai Come faceva il vano segreto nel portapacchi a sfuggire ai controlli? Dove venivano nascosti i contanti oltre ai sacchetti di droga?... Si parla di: Bagno condominiale (in disuso) trasformato in un deposito di eroina: maxi sequestro; Nascondeva in un elettrodomestico cocaina, hashish e banconote false: arrestato spacciatore. Bagno condominiale: obbligo di manutenzione al condominioIn presenza di un bagno comune è legittimo che i condomini facciano un uso più intenso di tale parte condominiale, purché tale utilizzo non violi il duplice divieto posto dall’art. 1102 c.c., di ... diritto.it