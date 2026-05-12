Bagno condominiale in disuso trasformato in un deposito di eroina | maxi sequestro
Gli agenti di polizia hanno scoperto un deposito di droga in un bagno condominiale dismesso in un palazzo di via San Dionigi a Milano, zona Nosedo. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. La scoperta ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga e sostanze utilizzate per il taglio. L’operazione fa parte di un’indagine in corso nella zona.
Quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. È quanto hanno sequestrato la polizia in un bagno condominiale (in disuso) di un palazzo di via San Dionigi a Milano (zona Nosedo). Durante il blitz, scattato nella giornata di giovedì 8 maggio, è stato arrestato un uomo di 52 anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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