Un uomo di 52 anni proveniente da Marano è stato arrestato mentre viaggiava in auto con più di otto chili di hashish. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza lungo la tratta tra Salerno e Reggio Calabria, che ha anche denunciato altre tre persone coinvolte nel caso. L’arresto e le denunce sono il risultato di un’attività di controllo mirata sulla strada.

Brillante operazione della Guardia di Finanza sulla Salerno - Reggio Calabria che ha tratto in arresto Francesco Avolio, maranese classe '73, trovato in possesso di oltre 8 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo è stato ammanettato e condotto presso la casa circondariale di Paola (CS) dove sarà sottoposto ad udienza di convalida dell’arresto. A difenderlo l'avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord. Al 53enne viene contestata la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, Avolio era a bordo di un furgone Fiat dobló nei pressi dell’uscita di Cetraro quando è stato fermato dalle Fiamme Gialle.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - In auto con 8 chili di droga, arrestato 52enne di Marano: altre tre persone denunciate

Notizie correlate

Leggi anche: Bozzolo: scoperte con 180 chili di rame rubato in auto, denunciate due persone

In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Camionista investito e ucciso nel Casertano durante protesta dei tir; Ottanta panetti di hashish in auto, scatta il fermo e il sequestro per un 53enne di Marano. Preso in Calabria; Investito e ucciso da un'auto sull'A1 mentre protesta per il caro carburante.

Marano, casalinghe e incensurate in auto con cocaina e hashish: arrestateMarano. Casalinghe e incensurate, che da qualche tempo si erano trasformate in pusher d’alto livello. Ieri però, Carmela Giordano e Carmela Vigilante, rispettivamente di 20 e 40 anni, sono state ... ilmattino.it

Marano Lagunare Friuli Venezia Giulia Mavic 3 Pro - facebook.com facebook