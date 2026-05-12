Stella un’extraterrestre in matematica | Luca Tozzi e Silvia Sbaragli presentano il loro nuovo libro
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Giovedì 14 maggio, alle 17,30, alla Libreria Mondadori (corso della Repubblica, 144), gli autori Luca Tozzi e Silvia Sbaragli presentano il loro nuovo libro edito da Editoriale Scienza "Stella, un’extraterrestre in matematica".Cosa succederebbe se una nuova compagna di classe arrivasse.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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