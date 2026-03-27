Nella Biblioteca del Vicolo, situata all’interno del Santa Spazio Culturale dell’ex Convento di Santa Chiara, si terrà la presentazione di un libro dedicato all'influenza degli influencer. I giornalisti Morgera e Ronzitti illustreranno i contenuti dell’opera, in un evento che si inserisce nel programma di promozione culturale della struttura. L’appuntamento affronta un tema molto discusso nel panorama mediatico attuale.

La Biblioteca del Vicolo, all’interno del Santa Spazio Culturale – Ex Convento di Santa Chiara, continua il suo percorso di promozione culturale con un appuntamento di grande attualità e rilevanza sociale. Sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro “L’influenza degli influencer” dei giornalisti Rai, Daniele Morgera ed Emanuela Ronzitti, edito da Marlin Editore, un’opera che analizza in maniera critica e accessibile il ruolo degli influencer nella società contemporanea, interrogandosi su identità, consenso, economia e impatto culturale dei nuovi protagonisti della comunicazione digitale. Il volume nasce dall’esperienza diretta degli autori nel mondo della comunicazione e dei media. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - “L’influenza degli influencer”: il giornalisti Morgera e Ronzitti presentano il loro libro

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