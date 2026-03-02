Ameno Tè in Biblioteca | le sorelle Martignoni presentano il loro nuovo giallo

Sabato 7 marzo alle 16:00, la Biblioteca Civica Giulio Macchi ospita un evento della rassegna “Tè in Biblioteca”. In questa occasione, le sorelle Martignoni presentano il loro nuovo romanzo giallo. La presentazione si svolge all’interno della struttura, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il libro e di ascoltare le autrici parlare del loro lavoro.

Sabato 7 marzo, alle ore 16:00, la Biblioteca Civica Giulio Macchi ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Tè in Biblioteca". Ospiti dell'incontro saranno Elena Martignoni e Michela Martignoni, che presenteranno il loro ultimo romanzo giallo, "La numero uno" (Corbaccio). L'incontro sarà l'occasione per approfondire il lavoro di scrittura a quattro mani, la nascita di un romanzo giallo e i contenuti del nuovo volume, in un momento dedicato agli appassionati di narrativa e lettura. Al termine della presentazione, come da tradizione della rassegna, seguirà un momento conviviale con il tè offerto dalla biblioteca.

Ameno, per il "Tè in Biblioteca" il giro del mondo in foto con Daniele BonelliLa biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita sabato 24 gennaio, alle 16, il secondo appuntamento del 2026 della rassegna "Tè in Biblioteca",...

