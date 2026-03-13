Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio | le motivazioni della sentenza

La Corte d’Appello di Milano ha condannato Irene Pivetti a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. Secondo le motivazioni della sentenza, l’ex presidente della Camera avrebbe agito con “elevata intensità del dolo” nel tentativo di giustificare operazioni illecite. La decisione è stata resa nota dopo un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Secondo le motivazioni della Corte d’Appello di Milano, che ha condannato a 4 anni di reclusione l'ex presidente della Camera, Irene Pivetti avrebbe agito con "elevata intensità del dolo", tentando di giustificare operazioni illecite. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Irene Pivetti condannata per aver "portato avanti un proposito criminoso"Le motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e... Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio ed evasione fiscale: l’amministratore finisce ai domiciliariCremona, 12 febbraio 2026 – I finanzieri del comando provinciale di Cremona, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei... Una raccolta di contenuti su Irene Pivetti Argomenti discussi: Medaglie olimpiche fuse per soldi, Corte dei Conti indaga su una federazione: atleti parte lesa. Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminosoLe motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio ... milanotoday.it Irene Pivetti condannata, i giudici: Proposito criminoso portato avanti con doloL’ex presidente della Camera condannata in appello a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio: Ha tentato di giustificare l’ingiustificabile ... milano.repubblica.it