Un uomo ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal secondo piano della sua abitazione. È stato trovato in stato critico e trasportato in ospedale, dove si trova in coma. L’incidente segue un episodio recente in cui un professore avrebbe rivolto insulti alla figlia di un esponente politico. Le autorità stanno indagando sulle circostanze e sui motivi dell’accaduto.

Stefano Addeo ha tentato il suicidio e sarebbe caduto dal secondo piano della sua abitazione riportando gravissime ferite interne. Le informazioni trapelate dall’ospedale parlano di lesioni molto serie: fratture vertebrali, danni ai principali vasi addominali – tra cui la vena cava inferiore – e la.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stefano Addeo tenta di nuovo il suicidio, prof che insultò figlia di Meloni lanciato dal secondo piano, ricoverato in coma

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