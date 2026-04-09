A Bologna si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di un anno e mezzo, il quale è caduto da una finestra del secondo piano. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in coma farmacologico a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per le verifiche del caso.

Tragedia questo pomeriggio a Bologna, dove un bambino di appena un anno e mezzo è precipitato da una finestra, riportando gravissime ferite. Mentre il piccolo lotta fra la vita e la morte in prognosi riservata, le autorità locali stanno cercando di ricostruire le dinamiche della terribile vicenda. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi – giovedì 9 aprile – in un palazzo di via Ada Negri, in zona Pilastro. L'allarme è stato dato intorno alle 17.00 quando il bambino, per cause ancora da accertare, è caduto dalla finestra dell'appartamento al secondo piano in cui vive la sua famiglia. Dopo un volo di diversi metri, il bambino ha impattato violentemente contro il suolo, riportando gravissime ferite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bologna, bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano: è in coma farmacologico

Bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano al Pilastro: è gravissimoTragedia al Pilastro, dove un bambino di poco più di un anno e mezzo è precipitato da una finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna, è graveUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona...

Temi più discussi: Cade dall'ottavo piano mentre gioca con gli amici: muore bimbo di 12 anni; Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne; Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Bologna, precipita dalla tromba delle scale mentre gioca con gli amici: morto bimbo di 12 anni.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal secondo piano a Bologna: è in prognosi riservataUn bambino di circa un anno e mezzo è precipitato nel pomeriggio da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri, a Bologna, zona Pilastro. E' successo intorno alle 17. Per cause ancor ... gazzettadiparma.it

Bologna, bambino di un anno e mezzo precipita da una finestra al secondo piano: è in gravi condizioniA Bologna un bimbo di un anno e mezzo è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo di via Ada Negri ... fanpage.it

Serata NO per le italiane in Europa Il Bologna perde 1-3 al Dall’Ara La Fiorentina cade 3-0 a Londra #BolognaAstonVilla #CrystalPalaceFiorentina #DAZNBetClub x.com

Europa e Conference, Bologna-Aston Villa 1-3, Crystal Palace-Fiorentina 3-0: quarti amari contro le inglesi Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/europa-conference-league-andata-quarti-finale-in-campo-bologna-fiorentina-alle-21-00 - facebook.com facebook